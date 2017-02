Adóügyek

Nincs már akadálya az áruautomaták NAV-os bekötésének

Műszakilag elkészült és engedélyeztetés előtt áll az elektronikus rendszer, amely lehetővé teszi az étel- és italautomaták bekötését a NAV-hoz. Az NGM még tavaly szeptemberben kötelezte az üzemeltetőket az adatszolgáltatásra, de egészen mostanáig nem látszott, lesz-e megoldás, amivel a vállalkozások képesek megfelelni az elvárásoknak. A fejlesztés az adattovábbításon túl olyan pluszszolgáltatásokat is kínál az üzemeltetőknek, amelyektől a bekötés költségeit meghaladó bevételnövekedés várható.



Az automaták online adatszolgáltatását a 31/2016 (IX.2.) számú NGM rendelet teszi kötelezővé. Emiatt – hasonlóan az online kasszákhoz – minden élelmiszert árusító automatába be kell építeni egy elektronikus egységet, amelynek segítségével az adóhivatal követni tudja a készülékek forgalmát. Ennek határideje 2017. július 1. Az Automata Felügyeleti Egység (AFE) azonban nem közvetlenül a NAV-hoz továbbítja az adatokat, hanem egy erre külön engedéllyel rendelkező, felügyeleti szolgáltatónak nevezett piaci szereplőn keresztül. Egészen az elmúlt napokig nem látszott, hogy lesz-e eszköz ahhoz, hogy az automatákat üzemeltető vállalkozások teljesítsék kötelezettségüket, illetve lesz-e olyan piaci szereplő, aki felügyeleti szolgáltatóként vállalja az ezzel járó munkát és százmilliós nagyságrendű fejlesztést. A kérdést megnehezítette, hogy a kormány 5000 forintban korlátozta a havidíjat, amit gépenként legfeljebb kérni lehet a szolgáltatásért cserébe.

Az árusítóautomaták számára használható AFE és a hozzá tartozó felügyeleti rendszer műszaki értelemben elkészült, és engedélyeztetés előtt áll – jelentette be a tényt Bessenyei István, a Laurel Számítástechnikai Kft. tulajdonos-ügyvezetője. A cég partnerekkel dolgozott az új rendszeren, amely technikailag az áruautomaták piacán vezető, német telemetria megoldásra épül, ezt tették alkalmassá a NAV számára megfelelő adatok továbbítására.



Sikerült olyan megoldást létrehozni, amely amellett, hogy teljesíti a hatósági előírásokat, további díj nélkül egy webes felületen az üzemeltetőt is folyamatosan tájékoztatja automatái állapotáról; a pénzmozgásról, árufogyásról és más eseményekről. Az információ segítségével az üzemeltető munkája tervezhetőbbé válik, a forgalom pedig nő, így az általunk kínált integrált felügyeleti rendszer számos előnnyel jár majd az üzemeltetők számára – hangsúlyozta a vezető.



A fogyasztók számára is számos előnyt jelent ez az új fejlesztés, az automatákban kevesebb lesz az áruhiány és az üzemszünet, frissebbek lesznek az áruk.



A szakember hozzátette: A Laurel Számítástechnikai Kft. Felügyeleti Szolgáltatóként is megjelenik majd a piacon, vállalva az adattovábbítás felelősségét és egyúttal lehetővé téve a fenti szolgáltatásokat leendő partnerei számára. Mind financiális, mind informatikai-szakmai szempontból a felügyeleti rendszer kiépítése igényelt nagyobb erőfeszítést.



A fejlesztés során nagyon fontos volt, hogy a létrejött megoldás az összes automatatípuson működjön, és a Laurel által alkalmazott AFE egység kompatibilis legyen a ma itthon működő gépek több mint 90-95 százalékával.

