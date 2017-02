Adóügyek

Nyilatkozniuk kell a bortermelőknek tevékenységükről a NAV-nál március 10-éig

Jellemzően a saját vagy vásárolt szőlőből, legfeljebb 1000 hektoliter mennyiségben bort előállító borászatok választhatják a kisüzemi bortermelő státuszt. 2017.02.16 18:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Minden bortermelőnek kötelező bejelentenie március 10-éig, hogy április 1-jétől egyszerűsített adóraktári engedélyesként vagy kisüzemi bortermelőként kíván tovább tevékenykedni, a változás a termelők több mint 90 százalékának jelenthet könnyítést - hívta fel a figyelmet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) csütörtökön.



A HNT felidézte: a januártól hatályos új jövedéki törvény bevezeti a kisüzemi bortermelő kategóriáját, amely a várakozások szerint az eddiginél lényegesen egyszerűbb ügyintézést tesz majd lehetővé.



Jellemzően a saját vagy vásárolt szőlőből, legfeljebb 1000 hektoliter mennyiségben bort előállító borászatok választhatják a kisüzemi bortermelő státuszt. Ezek a termelők 100 hektoliter palackos erjesztésű pezsgőt is készíthetnek, csak magyar szőlőt dolgozhatnak fel, és nem vásárolhatnak bort.



A közleményben Légli Ottó, a HNT elnöke kifejtette, a kategória bevezetésével elsősorban a kis, családi borászatok adminisztrációs terheinek csökkentése volt a cél, ezért nyújtották be javaslatukat a jogalkotóknak.



Nyilatkoznia valamennyi borászatnak kötelező, március 31-ével ugyanis minden termelőnek automatikusan megszűnik az eddigi engedélye.



A tájékoztatás szerint alapesetben a kisüzemi bortermelőknek jövedéki ügyekben ezentúl nem lesz kapcsolatuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV), kivéve, ha uniós tagállamba kívánnak bort értékesíteni. Ilyen esetekben a NAV-tól kapott egyedi azonosító birtokában állíthatnak ki kísérőokmányt.



Azok, akik egyszerűsített adóraktári körben maradnak, új, elektronikus engedélyt kapnak a NAV-tól. Nyilvántartásukat a jelenlegi pincekönyvben vezethetik tovább, a hamarosan megjelenő új pincekönyv-rendelet értelmében azonban ez a nyilvántartás is egyszerűbbé válik - hangsúlyozta a HNT, hozzátéve, hogy javaslataik szerint a kisüzemi bortermelőknek várhatóan még ennél is egyszerűbb nyilvántartást kell vezetniük.



Az új szabályoknak megfelelően kevesebb adatra lesz szükség az elszámolás leadásához is, és ezeket csak évente egyszer, a borpiaci év végét követően, augusztus 15-éig kell a termelőknek benyújtaniuk a hegybíróhoz.



A termelői pezsgőt előállító, tároló termelőknek ezzel egy időben kell megküldeniük jövedékiadó-bevallásukat a NAV-nak, és ekkor fizetik meg az adót is - közölte a HNT.