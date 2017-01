Adóügyek

Folytatódó áfacsökkentés: változhat a tejföl és a sertésbelsőségek áfája is

Az 5 százalékos áfakulcs bevezetését a tejfölnél és a túrónál már tavaly novemberben kezdeményezték a kormánynál, ahogy a fogyasztási tejek áfatartalmának csökkentését is.

A baromfihús, a tojás, valamint a friss tej áfájának idén januári csökkentése után a kormány dolgozik azon, hogy további termékek közterhe is csökkenjen - tájékoztatta a Magyar Időket a Földművelésügyi Minisztérium.



A lap keddi számában megjelent cikk szerint jövőre a tejföl, a túró és a sertésbelsőségek áfája is csökkenhet. Mélykuti Tibor, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a lapnak nyilatkozva elmondta, az 5 százalékos áfakulcs bevezetését a tejfölnél és a túrónál már tavaly novemberben kezdeményezték a kormánynál, ahogy a fogyasztási tejek áfatartalmának csökkentését is.



Mint mondta: az ágazati szereplőknek viszont jelentős költségmegtakarítást eredményez az áfamérséklés, azonban a fogyasztás erősítése érdekében fontos, hogy további, az ágazatot érintő adómérséklés jöjjön.



A januári csökkentéssel kapcsolatban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta, nem nyeli le a kereskedelem az áfacsökkentésből származó megtakarítást, azt teljes mértékben megkapják a vásárlók. A baromfitermékeknél a 17, a friss tejnél a 11 százalékos megtakarítást teljes egészében a fogyasztók kapják.



Neubauer Katalin, a kisboltokat tömörítő Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arról számolt be, hogy a kisebb üzletekben is azonnal csökkentek az árak. Kifejtette: a januártól rendelt termékeket már az alacsonyabb áfakulccsal szállítják, így nem kell azzal számolniuk a vásárlóknak, hogy a hónap elején csak a nagy láncok tudnak árat mérsékelni.



Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács igazgatója azt hangsúlyozta, hogy nemcsak a fogyasztók, de a baromfi- és a tojáságazat számára is rendkívül kedvező az intézkedés. Az alacsonyabb forgalmi adót már nem éri meg elcsalni, így egy idő után a fogyasztói árak tovább csökkenhetnek – mondta.