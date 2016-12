Adóügyek

Így adózhat könnyebben

Az újévtől más szabályok vonatkoznak az alanyi Áfa mentességre is - hangzott el a Híradóban.



Az egyéni vállalkozók jövőre már a kisadózók tételes adóját, vagyis a KATÁT fizetik majd, melynek köszönhetően jóval kevesebb adminisztratív munkával, jóval több pénz spórolható meg – éves szinten akár több százezer forint is maradhat egy-egy vállalkozásban. Január elsejétől a mostanihoz képest akár 40 ezerrel több mikro és kisvállalkozó veheti igénybe ezt az adózási formát – a KATÁT január 1-től a jelenlegi 6 millió forint helyett már 12 millió forint árbevételig lehet választani.



Mindeközben a havi 50, illetve 75 ezer forintos adótétel nem nőtt, ez pedig óriási változás – jelenleg körülbelül 160-an vannak ezalatt az adóhatály alatt, ami valószínűleg 200 ezerre is kibővül majd. A kisvállalati adó mértéke szintén kedvezőbb lesz jövőre – a KIVA kulcsa a mostani 16-ról 14 százalékra fog csökkenni 2017-től.



Az újévtől más szabályok vonatkoznak az alanyi áfamentességre is, amely jövőre kétmillió forinttal emelkedik. Így azoknak a vállalkozásoknak, amelyek bevétele nem lépi át a nyolc millió forintot, nem kell Áfát számítania és befizetnie – Áfa bevallást sem kell készíteniük, így minimálisra csökken az érintett cégek adminisztrációs terhe: egyetlen bevallási adatlapot sem kell kitölteniük.



Az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke, Németh László szerint a kedvezőbb adókörnyezet miatt több pénz marad a vállalkozásoknál, így azok többet tudnak fordítani fejlesztésekre, és könnyebben tudják előteremteni a minimálbéremeléssel járó pluszköltségeket is. ”A vállalkozások nagyon jelentős megtakarítást tudnak elérni és ezzel valóban a megemelkedett bérköltségeket tudják még csökkenteni, ami által meg tudják őrizni a versenyképességüket” – fejtette ki az IPOSZ elnöke.



Bármelyik formát is választják a vállalkozások, egy dologra minden esetben figyelniük kell: még három napig nyilatkozhatnak arról, hogyan kívánnak jövőre adózni – akik elmulasztják a határidőt, azoknak még 2017-ben is a korábbi, azaz a 2016-os adózási törvény szerint kell elkészíteniük a bevallásukat.



Az új adózási mód bejelentésére szolgáló nyomtatványok letölthetőek az adóhivatal honlapjáról – ezeket ügyfélkapun keresztül, postai úton, vagy pedig személyesen tudják benyújtani a vállalkozók.